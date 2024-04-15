Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Томске река разрушила дорогу под мостом и размывает дамбу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Томске вышедшая из берегов река Томь размыла дорогу, которая ведет на Сенную Курью (бессточное длинное узкое озеро на левом берегу Томи) и разрушает потоконаправляющую дамбу, сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

"Дорогу на Сенную Курью размыло, мощный поток реки из-за крутого перегиба бьет в потоконаправляющую дамбу и размывает ее. Специалисты заверяют - бетонная основа конструкции самого моста (через Томь - ИФ) глубоко под землей и в безопасности. При мне сотрудники департамента провели обследование моста изнутри", - написал мэр в Telegram.

Чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды, принято решение убрать участок дороги вдоль Курьи.

"Сейчас он создает перемычку и направляет поток воды на насыпь. Тяжелая техника для этого уже выехала, вот-вот начнутся работы. После завершения паводка дорогу восстановят", - добавил Махиня.

Пресс-служба областной поисково-спасательной службы сообщает, что в понедельник в Томске пройдут дополнительные ледовзрывные работы. "Ориентировочное время - 15:00 (11:00 по Москве), будет три заряда. Специалисты уже приступили к бурению лунок", - говорится в сообщении.

Дорога под южным Коммунальнам мостом в Томске ведет не только к Сенной Курье, но и двум садовым товариществам.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь у речвокзала в Томске превысил опасную отметку. Согласно прогнозам, 15-17 апреля ожидается продолжение подъема уровня воды, и возможно достижение опасной отметки 890 см в районе Лагерного сада (сейчас 860 см). Кроме того, прогнозируется продолжение подтопления приусадебных участков деревне Черная речка и селе Тахтамышево.

Режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений Томского района.

Спасение животных в Оренбуржье

10
Мужчина с собакой на подтопленной улице в ОренбургеНа затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеЭвакуации жителей в Ленинском районе ОрскаЭвакуация домашних животных с затопленных улиц в ОренбургеКошка во время эвакуации жителей на подтопленной улице Красная в ОренбургеЗона подтопления в микрорайоне Старый город в ОрскеДевушка эвакуируется с собакой из ОрскаСпасение котенка в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеПоследствия прорыва дамбы в ОрскеСотрудник МЧС России со спасенным котенком в Орске
Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Хроника 30 марта – 15 апреля 2024 годаПаводок в России
Томск Томь Тахтамышево Дмитрий Махиня Томская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

В Кургане вода в Тоболе за два часа поднялась еще на 15 см

В Кургане вода в Тоболе за два часа поднялась еще на 15 см
Паводок в России

В Кургане вода в Тоболе поднялась до 631 см

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе в Кургане почти достиг 6 м

Уровень воды в Тоболе в Кургане почти достиг 6 м

Что произошло за день: воскресенье, 14 апреля

Паводок в России

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась за два часа на 18 см

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась за два часа на 18 см

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В Совбезе РФ заявили, что компьютерные атаки на объекты РФ организует Запад

Паводок в России

Волна паводка начала перемещаться на юго-запад Оренбуржья

Паводок в России

Сложная ситуация с подъемом воды в Кургане ожидается этой ночью

МИД РФ призвал все стороны к сдержанности в связи с ударом по территории Израиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });