В Томске река разрушила дорогу под мостом и размывает дамбу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Томске вышедшая из берегов река Томь размыла дорогу, которая ведет на Сенную Курью (бессточное длинное узкое озеро на левом берегу Томи) и разрушает потоконаправляющую дамбу, сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

"Дорогу на Сенную Курью размыло, мощный поток реки из-за крутого перегиба бьет в потоконаправляющую дамбу и размывает ее. Специалисты заверяют - бетонная основа конструкции самого моста (через Томь - ИФ) глубоко под землей и в безопасности. При мне сотрудники департамента провели обследование моста изнутри", - написал мэр в Telegram.

Чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды, принято решение убрать участок дороги вдоль Курьи.

"Сейчас он создает перемычку и направляет поток воды на насыпь. Тяжелая техника для этого уже выехала, вот-вот начнутся работы. После завершения паводка дорогу восстановят", - добавил Махиня.

Пресс-служба областной поисково-спасательной службы сообщает, что в понедельник в Томске пройдут дополнительные ледовзрывные работы. "Ориентировочное время - 15:00 (11:00 по Москве), будет три заряда. Специалисты уже приступили к бурению лунок", - говорится в сообщении.

Дорога под южным Коммунальнам мостом в Томске ведет не только к Сенной Курье, но и двум садовым товариществам.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь у речвокзала в Томске превысил опасную отметку. Согласно прогнозам, 15-17 апреля ожидается продолжение подъема уровня воды, и возможно достижение опасной отметки 890 см в районе Лагерного сада (сейчас 860 см). Кроме того, прогнозируется продолжение подтопления приусадебных участков деревне Черная речка и селе Тахтамышево.

Режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений Томского района.