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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Власти заявили, что снабжающему Томск водозабору паводок не угрожает

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Владимир Мазур утверждает, что проходящий в регионе паводок, затопивший несколько населенных пунктов, не повлияет на работу подземного водозабора, который обеспечивает водой региональный центр.

"О работоспособности коммунальных и энергетических объектов. Угрозы подземному водозабору нет. "Томскводоканал", "Россети Томск", "Газпром газораспределение Томск" выставили круглосуточные дежурные бригады. В зависимости от ситуации принимают решение об отключении", - написал Мазур в своем телеграм-канале.

Он также проинформировал, что все жители подтопленных территорий эвакуированы, в том числе в пункты временного размещения. В готовности 76 ПВР вместимостью 11 884 человека.

"О помощи людям. Конечно, всех поддержим. Поручил муниципалитетам уже сейчас готовить тепловые пушки для просушки домов и построек, департаменту финансов - резервировать средства для компенсаций пострадавшим", - добавил глава региона.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в селе Вершинино затоплено 66 приусадебных участков, 27 жилых домов; в селе Батурино - 10 приусадебных участков, 3 жилых дома; в деревне Черная речка - 7 приусадебных участков; СНТ "Ягодка" - 30 приусадебных участков; СНТ "Солнечное" - 50 приусадебных участков; СНТ "Медведка" - 5 приусадебных участков; СНТ Озеро Долгое села Яр - 20 приусадебных участков, СНТ "Левобережье" - 123 приусадебных участка.

Кроме того, по сведениям спасателей, затоплено 15 приусадебных участков в деревне Оськино Шегарского района, расположенной на берегу Оби.

Режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений Томского района.

Также сообщалось, что вышедшая из берегов река Томь в Томске размыла дорогу, которая ведет на Сенную Курью (бессточное длинное узкое озеро на левом берегу Томи) и разрушает потоконаправляющую дамбу. В связи с этим было принято решение убрать участок дороги вдоль озера.

Хроника 30 марта – 15 апреля 2024 годаПаводок в России
Владимир Мазур Томск Томская область
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