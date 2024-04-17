Уровень реки Тобол у Кургана вырос еще на 15 см

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в Кургане увеличился за два часа на 15 см, следует из данных карты "Паводок".

По данным на 8:00 местного времени уровень воды составил 865 см.

Как сообщалось, неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

Таким образом, уровень воды в реке преодолел отметку опасного явления.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.