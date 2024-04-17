Почти 670 домов и 2,4 тыс. участков затоплены в Курганской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области подтопленными остаются 669 жилых и 2 тыс. 376 дачных домов, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 тыс. 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Кетовском округе в населенном пункте Лаптево от воды освободился 21 приусадебный участок, один участок автодороги.

Ранее сообщалось, что в 26 населенных пунктах подтоплены 334 дома и 1 тыс. 148 придомовых участков.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.