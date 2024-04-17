Число эвакуированных из-за паводка в Курганской области выросло до 14,3 тыс.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более 14 тысяч жителей Курганской области эвакуированы из-за паводка, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"С территории подтоплений отселено более 14,3 тыс. граждан, в том числе 1 833 ребенка. Работает 20 ПВР, в которых размещено 730 человек, из которых 316 детей. Все инвалиды и маломобильные (граждане - ИФ) размещаются в центральных районных больницах", - сказал он в среду на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, которое проводит президент России Владимир Путин.

Работа по информированию и оповещению об эвакуации граждан проводится непрерывно и круглосуточно, добавил губернатор.

Ранее сообщалось о более чем 13,7 тыс. эвакуированных жителях Курганской области.

По состоянию на 17 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог. Шумков сообщал, что правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.