Уровень воды в Тоболе у Кургана почти на 70 см превысил опасную отметку

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - До 919 см поднялся уровень воды в реке Тобол близ Кургана, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации. За два часа уровень воды стал выше на 13 см.

На 8:00 по местному времени (6:00 по Москве) уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см). По данным на 14:00 (местного времени), вода остановилась на отметке 906 см, прибавив 12 см за два часа. Пик половодья в Курганской области ожидается в ближайшие дни.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.