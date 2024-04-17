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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Уровень воды в Тоболе у Кургана почти на 70 см превысил опасную отметку

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - До 919 см поднялся уровень воды в реке Тобол близ Кургана, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации. За два часа уровень воды стал выше на 13 см.

На 8:00 по местному времени (6:00 по Москве) уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см). По данным на 14:00 (местного времени), вода остановилась на отметке 906 см, прибавив 12 см за два часа. Пик половодья в Курганской области ожидается в ближайшие дни.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Вадим Шумков Тобол Курганская область
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