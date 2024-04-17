Пик половодья в Курганской области ожидается в ближайшие дни

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Отметка максимального уровня весеннего половодья в Курганской области будет достигнута в ближайшие дни, сообщила и.о. начальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Наталья Астафьева.

"Сейчас в нашу сторону движется вода с Кетовского округа. В ближайшие дни будет достигнута отметка максимального уровня весеннего половодья", - сказала Астафьева в видео, размещенном в телеграм-канале правительства региона.

Как сообщалось, по данным на 8:00 по местному времени (6:00 по Москве), уровень воды в Тоболе близ Кургана преодолел отметку "опасного явления" (850 см). На 10:00 уровень поднялся уже до отметки 883 см.

По состоянию на 17 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог. Более 13,5 тыс. жителей Курганской области эвакуированы из зоны подтоплений.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.