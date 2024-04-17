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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Пик половодья в Курганской области ожидается в ближайшие дни

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Отметка максимального уровня весеннего половодья в Курганской области будет достигнута в ближайшие дни, сообщила и.о. начальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Наталья Астафьева.

"Сейчас в нашу сторону движется вода с Кетовского округа. В ближайшие дни будет достигнута отметка максимального уровня весеннего половодья", - сказала Астафьева в видео, размещенном в телеграм-канале правительства региона.

Как сообщалось, по данным на 8:00 по местному времени (6:00 по Москве), уровень воды в Тоболе близ Кургана преодолел отметку "опасного явления" (850 см). На 10:00 уровень поднялся уже до отметки 883 см.

По состоянию на 17 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог. Более 13,5 тыс. жителей Курганской области эвакуированы из зоны подтоплений.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
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