Эксперт заявил, что больше половины госзаказчиков не планируют импортозамещать ПО

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более половины госзаказчиков и госкомпаний не имеют реально работающих планов перехода на использование российское программного обеспечения, заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух на годовом собрании участников АРПП "Отечественный софт".

"Хотя большинство таких заказчиков должно было подготовить и утвердить такие планы, в реальности этого не произошло, - сказал Массух. - С ЦКИТ они более откровенны (госорганы должны согласовывать планы импортозамещения ПО с Минцифры, а госкомпании - с отраслевыми ведомствами - ИФ)".

По данным ЦКИТ, на отсутствие планов импортозамешения указал 61% госорганов и 75% госкомпаний, опрошенных центром.

Впрочем, у этих заказчиков это не самые значимые барьеры для перехода на российский софт. Подавляющее их большинство (72% и 92% соответственно) отметили отсутствие денег для перехода на российское ПО или целевых субсидий для реализации соответствующих проектов (91% и 78%).

Также заказчики указали на отсутствие инфраструктуры для тестирования российских программных решений (68% и 62%).

В то же время, по данным ЦКИТ, крупнейшие госкомпании, включенные в перечень 91-р (97 юрлиц) последние пять лет наращивают затраты на приобретение софта в целом и российского ПО в частности. Так, если в 2022 году эти компании затратили на покупку программных решений 295 млрд рублей (из них 203 млрд руб. на российское ПО), то в 2023 году этот показатель увеличился до 344 млрд рублей (290 млрд рублей), а в текущем должен вырасти до 370 млрд рублей (334 млрд рублей).

Летом 2023 года президент Владимир Путин поручил обеспечить переход госкомпаний к 1 января 2025 года на использование российских операционных систем, офисного ПО, СУБД и систем виртуализации.

"У нас президентом было подписано поручение 12 июня о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года нужно обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления базами данных, - отмечал тогда глава Минцифры Максут Шадаев. - В этом смысле KPI довольно жесткий. Это нам точно даст дополнительный спрос".

В конце 2018 года власти подготовили директиву о переходе на преимущественное использование российского программного обеспечения. Этот документ предусматривает, что госкомпании должны были разработать и утвердить соответствующие планы.

Кто-то утвердил такие планы в 2019 году, другие - в 2020. В середине 2021 года Массух отмечал, что доля российского софта в закупках госкомпаниями программного обеспечения превысила в 2020 году 50%.

Также правительство ввело запрет на приобретение и использование на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) иностранного ПО, установило срок (1 января 2025 года) их перевода на преимущественное использование российского программного обеспечения.

Кроме того, с марта 2023 года снижены границы ущерба бюджету, расцениваемого как значимый (в случае кибер-инцидентов на объектах КИИ). В перечень субъектов КИИ экономической сферы, помимо банков, были включены финансовые организации, а к социально значимым негативным последствиям сейчас относятся не только нарушения функционирования транспортной инфраструктуры, но и транспортных средств.

Некоторые участники IT-рынка сообщали "Интерфаксу", что срок перевода объектов КИИ на использование российского программного обеспечения, а также доверенных ПАК может быть сдвинут на более позднее время.