Требования о совместимости софта с российским ОС утвердят через 3-4 месяца

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры планирует в течение 3-4 месяцев разработать и утвердить требования по совместимости программных продуктов с российскими ОС, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"Планируем летом до конца решить вопрос о совместимости (софта - ИФ) с российскими операционными системами, - сказал он. - Будем сейчас прописывать сроки обеспечения совместимости по отдельным категориям ПО".

Министр отметил, что в Реестре российского ПО (софт, включенный в этот реестр, получает различные преференции при госзакупках и закупках госкомпаний) зарегистрировано очень много операционных систем и требовать от прикладных решений совместимости со всеми нельзя.

"Поэтому отрасль выбрала три операционные системы, которые на взгляд разработчиков софта являются наиболее зрелыми", - добавил Шадаев.

Необходимость установления отдельных сроков введения требований по совместимости с ОС для каждой категории прикладных программных продуктов он объяснил сложностью того или иного ПО.

"В сложных программных продуктах - например, в системах автоматизированного проектирования, нужно значительно больше времени, чтобы обеспечить совместимость с ОС, - отметил Шадаев. - А есть решения более простые или уже совместимые. Поэтому сейчас с отраслью детально обсуждаем сроки по каждой категории софта, когда для них должны начать действовать требования по совместимости с ОС".

В конце 2022 года АРПП "Отечественный софт" и индустриальные центры компетенции (ИЦК, в их состав входят крупнейшие заказчики, а также разработчики различного ПО) провели голосование по ОС, в результате которого были определены три продукта: Astra Linux ("Группа Астра"), ОС "Альт" ("БазАльт СПО") и "Ред ОС" ("Ред Софт").

В начале 2024 года Минцифры заявляло, что планирует установить требования по совместимости российского ПО с российскими же ОС ближе к концу года.

Минцифры уделяет внимание вопросам совместимости различных российских программных продуктов последние несколько лет. Так, в 2023 году ведомство сообщало, что прорабатывает вопрос создания в стране независимых центров тестирования совместимости российского программного и аппаратного обеспечения.

"Мы планируем инициировать или стимулировать создание независимых центров тестирования, которые по заявлению (заказчика или производителя - ИФ) смогут оценивать по единым стандартам: такая система соответствия под наши задачи, скажем, - совместимость российского софта с российским оборудованием и операционными системами", - говорил в 2023 году тогдашний замглавы министерства Максим Паршин.