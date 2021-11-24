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Госкомпании РФ не выполнили контрольные показатели по переходу на российское ПО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госкомпании РФ не выполнили наполовину контрольные показатели по переходу на российское ПО, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В соответствии с программой "Цифровая экономика", к 2024 году доля отечественного ПО в закупках компаний с госучастием должна составить 70% (45% в 2019 году). В конце 2018 года были выпущены директивы для госкомпаний, предусматривающие их переход на преимущественное использование российского софта в 2018-2021 гг.

"У нас действие программ заканчивается в 2021 году, осталось 2 месяца, мы уже понимаем в целом, что мы программу, наверно, не выполнили и наполовину. То есть, условно, госкомпании даже те средства, которые заявили, что они потратят на российский софт, потратили точно в 2 раза меньше", - добавил глава Минцифры.

Как заявил Шадаев, по оценкам ведомства, только за 2019 и 2020 годы российский рынок не получил порядка 70 млрд рублей, которые должен был получить по утверждённым программам перехода на отечественный софт.

Минцифры Максут Шадаев

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