Уровень реки Сакмара под Оренбургом превысил опасную отметку

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Сакмара у села Татарская Каргала (рядом с Оренбургом) превысил опасную отметку на 3 см и на утро четверга составил 873 см, сообщается в телеграм-канале администрации Оренбургского района Оренбургской области.

"Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы 873 см (+15 см с 20:00 среды; опасный уровень превышен на 3 см)", - говорится в сообщении.

При этом уровень реки Урал около Оренбурга постепенно снижается. К утру четверга вода зафиксирована на отметке 1074 см (-16 см с 20:00 среды; опасный уровень превышен на 144 см).

Оренбургская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. В области с 4 апреля действует режим ЧС регионального уровня, 7 апреля правительственная комиссия придала ему федеральный статус. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей. Сильнее всего пострадали Оренбург и Орск.

В настоящее время волна паводка идет на юго-запад Оренбуржья - в сторону Илекского района.