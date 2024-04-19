Более 400 домов освободились от воды в Оренбуржье за сутки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 15 тыс. домов остаются в зоне подтопления в Оренбургской области, за сутки от воды освободились более 400 домов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.

"В Оренбургской области от воды освободилось 402 строения. В большинстве районов наблюдается спад уровня рек. Остаются в зоне паводка 15042 жилых дома и 22327 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По последним данным, всего из подтопленных домов эвакуировано почти 17,4 тыс. человек.

В частности, в Оренбурге остаются подтопленными более 6,5 тыс. домов и 11,2 тыс. участков. Из подвалов многоквартирных домов продолжается откачка воды.

В Орске за сутки освободились от воды 377 строений. Подтопленными остаются более 2 тыс. домов и участков. Здесь также проводят откачку воды и аварийно-восстановительные работы.

Оренбургская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. В области с 4 апреля действует режим ЧС регионального уровня, 7 апреля правительственная комиссия придала ему федеральный статус. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей. Сильнее всего пострадали Оренбург и Орск.