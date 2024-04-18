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ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на яйца

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на яйца
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила производителям куриных яиц и торговым сетям предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на эту продукцию в период сезонного повышения спроса.

"В I квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен. Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования", - говорится в сообщении ведомства.

В РоссииРосстат сообщил о снижении цены на яйца с 9 по 15 апреля на 0,04%Читать подробнее

ФАС также рекомендовала производителям в случае снижения себестоимости яиц предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики. "Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками яйца куриного транслировать его конечным потребителям", - отмечается в пресс-релизе.

Накануне Росстат сообщил, что цены на яйца в РФ со 9 по 15 апреля практически не изменились, снизившись на 0,04%. Таким образом, снижение вновь замедлилось по сравнению с 0,2% на предыдущей неделе.

С начала года яйца в РФ подешевели на 4,92%.

ФАС
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