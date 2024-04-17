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Росстат сообщил о снижении цены на яйца с 9 по 15 апреля на 0,04%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России цены на яйца с 9 по 15 апреля снизились на 0,04%, сообщил Росстат.

Таким образом, снижение вновь замедлилось по сравнению с 0,2% на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 4,92%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на мясо кур снизились на 0,2%. С начала года они подешевели на 4,07%.

Продолжает дорожать сахар - с 9 по 15 апреля цены на него повысились на 0,39% против 0,8% неделей ранее. С начала года сахар подорожал на 3,64%.

В марте по сравнению с февралем цены на продукты питания повысились на 0,1%, в годовом выражении - на 8,7%.

Росстат
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