Минэкономразвития не поддержало новую редакцию законопроекта о соцвкладе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало новую редакцию законопроекта о социальном вкладе, который готовят в Госдуме ко второму чтению, рассказал источник "Интерфакса".

Вместо привязки к ключевой ставке доходность по этому продукту предлагается устанавливать, исходя из максимального размера ставки по вкладам физлиц сроком до 1 года, что делает сомнительной идею такого продукта, который изначально создавался для поддержки граждан в трудной жизненной ситуации.

С идеей ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке, выступил Банк России в 2021 году. В декабре прошлого года Госдума приняла соответствующий законопроект № 367060-8 в первом чтении. В феврале 2024 года комитет Госдумы по финансовому рынку решил доработать законопроект ко второму чтению.

В нынешней версии документа максимальная сумма денежных средств, которая может быть размещена на социальном вкладе, не может превышать 50 тысяч рублей. Размер ставки не может быть менее действующей на дату начисления процентов ключевой ставки Банка России (сейчас 16%) плюс 1 п.п. При этом выплата процентов по договору социального банковского вклада должна ежемесячно переводиться на другой счет, отличный от социального, то есть проценты не будут подлежать капитализации. Открыть вклад сможет только гражданин - получатель мер социальной поддержки, сведения о котором содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения, в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению было предложено отвязать доходность по социальному вкладу от уровня ключевой ставки и устанавливать ее по выбору банка, исходя из максимального размера ставки по вкладам физлиц сроком до 1 года (при условии, что вкладчик выполнил все условия получения такой ставки).

По словам собеседника агентства, свою позицию по новой версии законопроекта уже высказало Минэкономразвития. По мнению министерства, эти предложения не соответствуют концепции законопроекта. Кроме того, ведомству неясно, чем вклад по договору социального вклада, заключенному с гражданином, являющимся получателем мер социальной защиты, отличается от вклада физического лица сроком до одного года, а также в чем будет выражена поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в случае выбора кредитной организацией ставки, определенной новыми поправками.

В пресс-службах Минфина и Минэкономразвития не ответили на запрос "Интерфакса".

"В настоящее время обсуждения продолжаются. Комментарии преждевременны", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

10 апреля, выступая в Госдуме с годовым отчетом, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости вводить социальный счет и социальный вклад специально для людей с невысокими доходами.

"Я напомню, что законопроект об этом разработан в соответствии с рекомендациями Государственной Думы по итогам нашего отчета еще за 2021 год, когда ставки были низкие. Людям с небольшими доходами эта инициатива гарантирует возможность получать достаточно высокие проценты и на остаток по карте в пределах до 50 тысяч рублей, и по вкладу на такую же сумму, а кроме того, делать платежи без комиссии в сумме до 20 тысяч рублей в месяц. По предварительным оценкам, этой дополнительной поддержкой могли бы воспользоваться более 8 млн человек", - заявила она.