Минфин РФ поддержал законопроект о социальных вкладах, но с рядом замечаний

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ поддержал законопроект о социальных вкладах и счетах, но с рядом существенных замечаний, заявил журналистам глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

ЦБ РФ в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке. Банк России, предлагая новый продукт, ссылался на практику других стран. Так, во Франции и Бельгии для поддержания покупательской способности домашних хозяйств созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов.

Согласно поправкам, с которыми ознакомился "Интерфакс", в России открывать такие социальные вклады и счета смогут физлица - получатели мер социальной поддержки, сведения о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Социальные банковские продукты будут предоставляться на срок не более года и могут быть пролонгированы на такой же срок при условии, что клиент остается получателем мер социальной поддержки.

Максимальный размер средств на вкладе не сможет превышать 100 тыс. рублей, при этом вносить на депозиты можно будет только средства в рублях. Доходность по такому вкладу должна быть не ниже уровня ключевой ставки плюс 1 процентный пункт. Датой вступления в силу закона указано 1 июля 2024 года, системно значимые банки будут обязаны обеспечить открытие социальных счетов и вкладов с этой даты, остальные кредитные организации - не позднее 1 июля 2025 года.

"В целом идея здравая, но, на наш взгляд, на практике, наверное, будет плохо реализуема. Мы поддержали этот законопроект, но с рядом существенных замечаний. Там же идея, чтобы на вклад до 100 тыс. рублей гражданин мог получать ставку, которая будет чуть лучше, чем по обычным вкладам. Во-первых, на практике это нужно будет администрировать, чтобы был один только вклад, а не все вклады, то есть создавать систему, где будет эта информация собираться. То есть это довольно серьезные информационно-технологические изменения, которые нужно внедрять и банкам, и тому, кто это будет агрегировать. А во-вторых, если гражданин сейчас хочет повышенную ставку, можно, например, купить облигации федерального займа - полностью гарантированный государственный инструмент, показывающий более высокую доходность", - указал Чебесков.

По его словам, законопроект не предполагает выплату государственных субсидий банкам за открытие таких вкладов. Вместе с тем, как рассказал "Интерфаксу" источник, участвующий в дискуссии вокруг законопроекта, обсуждается возможность предоставления регуляторных послаблений со стороны ЦБ в отношении банков, предлагающих клиентам социальные вклады и счета.