Законопроект о социальном банковском вкладе Госдума рассмотрит не раньше июля

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть законопроект о введении в РФ социального банковского вклада не раньше июля, следует из примерной программы законопроектной работы парламента в период весенней сессии 2024 года.

Законопроект о социальном банковском вкладе (№367060-8) был внесен в парламент группой депутатов в мае 2023 г. и принят в первом чтении в декабре. Среди авторов - руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

Согласно законопроекту, максимальный размер вклада - 50 тыс. руб., а процентная ставка - не ниже ставки ЦБ плюс 1 п.п., проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть не будут подлежать капитализации.

"Внесение денежных средств в иностранной валюте на счет по договору социального банковского вклада не допускается", - говорилось в законопроекте.

Договор должен быть заключен только в электронной форме с использованием портала "Госуслуг" с банком, включенным в систему страхования вкладов. Открыть вклад сможет только гражданин - получатель мер социальной поддержки, сведения о котором содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Кредитная организация не вправе отказаться от заключения договора социального банковского вклада с гражданином. Гражданин не вправе иметь более одного действующего договора социального банковского вклада. Заключение договора социального банковского вклада в пользу третьего лица не допускается. Договор социального банковского вклада заключается на срок, не превышающий одного года, с возможностью его пролонгации на такой же срок.

Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета. Требования к сторонам его открытия такие же, как для социального вклада: банк-участник ССВ, с одной стороны, и гражданин, сведения о котором содержатся в социальной системе, с другой. При этом в договоре социального счета убирается планка максимального размера размещения в 50 тыс. руб. и допускается капитализация процентов, так как они не должны будут перечисляться на другой счет. При этом уточняется, что банк начисляет проценты на остаток денежных средств на социальном банковском счете в размере до 50 тыс. руб. - по ставке не менее ключевой ставки ЦБ минус 1 п.п., а на остаток денежных средств в размере, превышающем 50 тыс. руб., - по ставке, которая будет прописана в договоре социального банковского счета.

Кредитная организация не вправе взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, а также за совершение операций по нему, но в пределах 15 тыс. руб. в месяц.

ЦБ еще в конце 2021 г. предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке, при этом ранее предполагалось, что максимальный размер вклада составит 100 тыс. руб.