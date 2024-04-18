Военные начали перебазировать в Москву военной технику для парада Победы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Военная техника, которая примет участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, передислоцируется из Подмосковья в столицу, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.

"В составе колонны более 100 единиц боевой техники, специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания", - уточнили в ведомстве.

"Сопровождение колонны и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД города Москвы, Московской области и военной автоинспекции Минобороны России", - проинформировали там.

По словам военных, в оставшиеся до парада дни техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску, на нее нанесут праздничную символику дня Победы.

Как сообщалось, в подмосковном Алабино на площадке, имитирующей Красную площадь, проходит тренировка парада.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади примут участие свыше девяти тысяч человек и 75 единиц военной техники.

По словам министра, в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. "В них примут участие свыше пятидесяти тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.