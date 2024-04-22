Репетиция парада Победы пройдет в Москве 23 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ряд улиц в центре Москвы будут закрыты для движения 23 апреля из-за репетиции парада Победы, ограничения будут действовать с 21:00, сообщили в департаменте транспорта в понедельник.

"23 апреля в связи с проведением тренировки парада в Москве временно закроют движение в Тверском районе. Движение будет закрыто 23 апреля с 21:00 до окончания мероприятия", - говорится в сообщении департамента.

Так, движение будет закрыто на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека.

Кроме того, движения не будет на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская, улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улице Охотный ряд от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка, улице Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка.

В департаменте отметили, что также возможны кратковременные ограничения движения на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстном бульваре от улицы Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская).