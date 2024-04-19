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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"Новые люди" объединились с "Партией роста"

"Новые люди" объединились с "Партией роста"
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" объединилась на своем съезде с "Партией роста", за это единогласно проголосовали участники съезда "Новых людей".

"Принять решение о политическом объединении партии "Новые люди" с "Партией роста"", - заявил перед голосованием сопредседатель "Новых людей" Александр Даванков.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что в партии будет создан новый орган управления - федеральный политсовет, который будет прорабатывать "целый ряд инициатив, активно взаимодействовать с сторонними дружественными организациями, такой орган, который смотрит далеко и чьи руки не связаны текущей работой".

Он сообщил, что попросил председателя "Партии роста" Бориса Титова возглавить этот орган, и тот согласился.

Титов на съезд не пришел, поскольку уехал в командировку.

Алексей Нечаев Новые люди Александр Даванков Борис Титов Партия роста
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