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Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов избран председателем Федерального политического совета (ФПС) партии "Новые люди".

"Центральный совет партии "Новые люди" 3 июня избрал Бориса Титова председателем Федерального политического совета (ФПС) партии. Виктора Звагельского избрали заместителем председателя партии, ответственным за несколько направлений, включая защиту бизнеса", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате уполномоченного.

По словам Титова, ФПС будет выполнять функции аналитического центра "Новых людей". В рамках совета также будет продолжена работа по разработке законодательных предложений по бизнес-повестке.

"Его задача - выработка позиции по основным вопросам, подготовка решений перед их принятием Центральным советом и съездом, а также постоянная работа по отдельным направлениям. Таким как защита бизнеса - на базе работающего много лет центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", который возглавляет мой давний соратник и коллега Виктор Звагельский", - сказал Титов.

Он также отметил, что ФПС также займется и международным деловым сотрудничеством партии на новых внешних рынках - Китай, Куба, ОАЭ, Латинская Америка, и так далее.

В апреле "Новые люди" объединились с "Партией Роста", которую Титов возглавлял ранее.

Борис Титов Новые люди Партия роста
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