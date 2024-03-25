Из-за теракта "Новые люди" перенесли съезд по объединению с "Партией роста"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" перенесла свой съезд, запланированный на 29 марта, из-за теракта в Crocus City Hall, сообщила пресс-служба партии.

На съезде должны были обсудить итоги президентских выборов и объединение "Новых людей" с "Партией роста".

Съезд решили перенести на апрель.

В июне 2023 года "Новые люди" и "Партия роста" заключили союз для совместного участия в региональных выборах. 24 декабря 2023 года лидеры этих партий Алексей Нечаев и Борис Титов объявили, что договорились выдвинуть единого кандидата в президенты и закрепить юридически объединение партий.