Лавров заявил, что российскую сторону не приглашали на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона не получала приглашения на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас не позвали", - сказал он в интервью радиостанциям "Спутник", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

"У них это манера такая - они, когда что-то собираются сделать, они не могут в рамках приличия оставаться, потому что приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют. А тут они, - вот мы пригласим, но не Путина, кого-нибудь пригласим, - а никто никого не приглашал вообще. Мы ничего не получали. Если получим, обязательно вам расскажем", - сказал Лавров.