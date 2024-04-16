РФ не получала от Франции приглашения на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Никаких официальных приглашений от Франции на празднование, посвященное 80-летию высадки союзников в Нормандии, Россия не получала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее радиостанция Europa-1 сообщила о том, что Франция намерена пригласить Россию на соответствующую церемонию в Нормандии, которая пройдет 6 июня.

"Нет, никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это "утка". Но мы ничего официального на этот счет не получали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получал ли президент России приглашение на эти мероприятия.