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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

РФ не получала от Франции приглашения на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Никаких официальных приглашений от Франции на празднование, посвященное 80-летию высадки союзников в Нормандии, Россия не получала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее радиостанция Europa-1 сообщила о том, что Франция намерена пригласить Россию на соответствующую церемонию в Нормандии, которая пройдет 6 июня.

"Нет, никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это "утка". Но мы ничего официального на этот счет не получали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получал ли президент России приглашение на эти мероприятия.

Дмитрий Песков Франция РФ
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