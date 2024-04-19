Отклонены апелляции на отказ передать другому суду иск к экс-владельцам ЧЭМК на 105 млрд руб.

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы, поданные пятью ответчиками по делу о взыскании с экс-владельцев группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения и изъятии в счет него в пользу государства активов группы "Ариант", сообщила пресс-служба суда.

Ответчики подавали апелляции на решение Арбитражного суда Челябинской области от 4 апреля 2024, отказавшего в передаче дела на рассмотрение другого суда.

"Судом апелляционной инстанции (резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2024 года) определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Апелляции подали Юрий, Людмила и Михаил Антиповы (основатель группы ЧЭМК и его родственники), АО "Компания Эталон" (бывшая материнская компания группы ЧЭМК), ООО "Группа компаний Ариант" (бывшая материнская компания группы "Ариант").

Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, его жене Людмиле Антиповой, Михаилу Антипову, АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей. Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы (входили в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов - ИФ).

В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура потребовала изъять активы "Арианта" - ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант", а также принадлежавшие "Компании Эталон" 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". По данным Генпрокуратуры, сумма неосновательного обогащения состоит из дивидендов, полученных экс-владельцами за 2015-2022 годы и направленных, в том числе, на покупку предприятий, предъявленных к изъятию.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы перешли в собственность государства.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом: винодельню "Кубань-вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии также была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".