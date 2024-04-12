Жалобу в рамках спора о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы ЧЭМК рассмотрят 19 апреля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил на 19 апреля рассмотрение апелляционной жалобы в рамках дела о взыскании с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения и изъятии в счет него в пользу РФ активов группы компаний "Ариант".

Согласно картотеке арбитражных дел, ранее в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поступило три жалобы ответчиков по иску - от Михаила, Людмилы и Юрия Антиповых (основатель группы ЧЭМК и его родственники - ИФ). Какую из этих жалоб рассмотрит суд, а также их суть в карточке дела не уточняется. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании.

Ранее сообщалось, что Михаил Антипов и ООО "Группа компаний "Ариант" (также ответчик по иску - ИФ) подали жалобы на решение челябинского арбитража об отказе в удовлетворении ходатайств о передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции в связи с тем, что ответчиками по иску являются физические лица.

Сообщалось также, что 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу Российской Федерации активов группы компаний "Ариант" и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, его супруге Людмиле Антиповой, Михаилу Антипову, АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей. Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы (входили в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов - ИФ).

В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура потребовала изъять активы "Арианта" - ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", также принадлежавшие "Компании Эталон" 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". По данным Генпрокуратуры, сумма неосновательного обогащения состоит из дивидендов, полученных экс-владельцами за 2015-2022 годы и направленных в том числе на покупку предприятий, предъявленных к изъятию.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы перешли в собственность РФ.

Сообщалось также, что Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых - ИФ). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом - винодельню "Кубань-Вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии также была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

Группа компаний "Ариант" объединяет три винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% ООО "Группа компаний "Ариант" принадлежат Александру Кретову, оставшаяся доля - у Владимира Кретова. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и в Анапе.