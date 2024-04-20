Средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над регионами России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Их них 26 - над Белгородской областью, 10 - над Брянской областью, 8 - над Курской областью, два - над Тульской областью и по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА на село Пороз погибли два местных жителя.