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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:58

Средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над регионами России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Их них 26 - над Белгородской областью, 10 - над Брянской областью, 8 - над Курской областью, два - над Тульской областью и по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА на село Пороз погибли два местных жителя.

Минобороны России Белгородская область Курская область Брянская область Тульская область Московская область
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