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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:15

Два сельских жителя погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА со стороны ВСУ на село Пороз, в результате которой погибли два местных жителя.

"Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что по предварительным данным полностью сгорели частный дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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