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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Что случилось этой ночью: суббота, 20 апреля

В Минобороны создадут центр беспилотников, над регионами РФ сбили 50 дронов, КНДР провела испытание новой зенитной ракеты

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Шойгу сообщил о создании в Минобороны РФ центра беспилотников и роботизированных комплексов. Он будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.

- Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Их них 26 - над Белгородской областью, 10 - над Брянской областью, 8 - над Курской областью, два - над Тульской областью и по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

- Два жителя села Пороз в Белгородской области погибли при атаке БПЛА. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, с беспилотника на частный дом сбросили два взрывных устройства. Погибла женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который за ней ухаживал. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома.

- Уровень воды в тюменском Ишиме ночью превысил критическую отметку. На 2 часа местного времени (полночь по Москве) он составил 861 см над нулем поста. Подъем продолжается, говорится в сообщении властей.

- КНДР провела испытание новой боеголовки стратегической ракеты, а также испытательный пуск новой зенитной ракеты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

- Госдеп объявил о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и трех китайских компаний. Утверждается, что они поставляли ракетное оборудование для пакистанских программ баллистических ракет.

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