Штатное водоснабжение центральной и восточной частей Оренбурга восстановлено

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В центральной и восточной частях Оренбурга восстановлено водоснабжение, сообщается в телеграм-канале компании "Росводоканал Оренбург".

"Россети устранили аварию на сетях энергоснабжения. Южно-Уральский водозабор переключен с временной схемы электроснабжения на постоянную", - говорится в сообщении.

Подача воды в центральную и восточную части города осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Южно-Уральский водозабор в Оренбурге был остановлен из-за отключения электроэнергии на подстанции. Отсутствовало водоснабжение в центральной и восточной части города.

Отключение электроэнергии произошло на подстанции "Береговая".