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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Штатное водоснабжение центральной и восточной частей Оренбурга восстановлено

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В центральной и восточной частях Оренбурга восстановлено водоснабжение, сообщается в телеграм-канале компании "Росводоканал Оренбург".

"Россети устранили аварию на сетях энергоснабжения. Южно-Уральский водозабор переключен с временной схемы электроснабжения на постоянную", - говорится в сообщении.

Подача воды в центральную и восточную части города осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Южно-Уральский водозабор в Оренбурге был остановлен из-за отключения электроэнергии на подстанции. Отсутствовало водоснабжение в центральной и восточной части города.

Отключение электроэнергии произошло на подстанции "Береговая".

Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Россети
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