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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Часть Оренбурга осталась без воды из-за подтопления трансформаторной подстанции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора в Оренбурге вышла из строя из-за подтопления трансформаторной подстанции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Без воды остаются жители микрорайона Ростошинские пруды. В Подмаячном поселке подача воды ограничена улицами Турбинной, Добролюбова, Набережной Сакмары, Калинина, Бебеля, Магистральной, Береговой, Домбаровской, Манежной, Кольцевой", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в домах поселка Степной и Промышленного района снижено давление в водопроводных сетях, нет холодной воды на верхних этажах.

В настоящее время сотрудники "Росводоканал Оренбург" ищут повреждений на кабельных линиях трансформаторных подстанций предприятия в пойме реки Сакмары, глубина воды - более 1,5 м. Добраться до подстанции возможно лишь на плавсредствах.

На сайте "Росводоканал Оренбург" сообщается, что Ново-Сакмарский водозабор обеспечивает водой порядка 350 тыс. горожан. Среднесуточный объем подаваемой воды - 85 тыс. куб. м. Качество поставляемой воды полностью соответствует гигиеническим требованиям.

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Оренбург
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