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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Часть Оренбурга осталась без воды из-за отключения электроэнергии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбурге Южно-Уральский водозабор остановлен из-за отключения электроэнергии на подстанции, сообщила пресс-служба "Росводоканала Оренбурга".

"В связи с отключением электроэнергии остановлен Южно-Уральский водозабор. Отсутствует водоснабжение в центральной и восточной части города. Не работает колл-центр", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии произошло на подстанции "Береговая".

Работа по устранению проблемы уже идет. Когда восстановится энергоснабжение, пока неясно.

В телеграм-канале администрации Оренбурга сообщается, что в результате срабатывания системы защиты на подстанции "Береговая" отключились две кабельные линии электропередачи.

Приостановлено электроснабжение объектов водоканала и потребителей по улицам 60 лет Октября и Уральской, уточняют в мэрии.

"Оперативно-выездные бригады переводят питание оборудования водозабора на мобильные генераторы, остальных потребителей - на резервные кольцевые схемы", - отмечается в пресс-релизе.

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Оренбург
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