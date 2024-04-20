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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Российские военные нанесли удары по двум украинским транспортным объектам

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по двум транспортным объектам Украины, используемым в военных целях, а также хранилищу авиатоплива, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что также нанесены удары по военнослужащим и военной технике ВСУ в 112 районах.

Также сообщается, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и пять авиабомб Hammer.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 591 самолет, 270 вертолетов и 22 тыс. 95 беспилотников.

ВСУ Минобороны Украина
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