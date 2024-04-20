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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Военные РФ улучшили тактическое положение и отразили более 11 контратак ВСУ в ДНР

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Центр", действующая на авдеевском направлении, за сутки улучшила тактическое положение и отразила восемь контратак армии Украины.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в его сообщении в субботу.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Там также сообщили, что на данном направлении российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходную пушку Dana, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой народной республики (ДНР). Отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики", - сказали в министерстве.

В Минобороны заявили, что потери украинской армии за сутки составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка и Золотая Балка Херсонской области", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинских сил за сутки составили свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и орудие М119.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР
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