В Смоленской области загорелся объект ТЭК после падения обломков беспилотника

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о попытке атаки украинских дронов на регион, в результате которой загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, МЧС ликвидирует открытое горение.

"Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что сведения по пострадавшим уточняются.