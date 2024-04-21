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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Более 10 населенных пунктов обесточены из-за паводка в Тюменской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Превентивные отключения электроснабжения проводятся в Тюменской области в населенных пунктах, которые попадают в зону затопления, сообщает пресс-служба Сибирско-Уральской энергетической компании (АО СУЭНКО).

Так, на сегодняшний день полностью обесточены в Ишимском районе поселок Детский дом N29, СНТ "Борки", "Синицинский Бор", включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП, СНТ "Машиностроитель", "Швейник", "Заречье-2", "Коммунальщик" и "Надежда".

Населенный пункт "Плодопитомник" обесточен частично.

"Если в населенном пункте объявлена эвакуация, СУЭНКО обязана его обесточить, даже если остались дома, до которых вода не дошла, потому что они находятся на одной линии вместе с подтопленными домами", - информирует компания.

По информации пресс-службы, отключения необходимы как для безопасности жителей, так и для того, чтобы сохранить электрооборудование.

Уровень воды в реке Ишим продолжает повышаться, в границах одноименного города вода на сегодняшний день поднялась на 2 метра выше критической отметки. Согласно замерам, на 08:00 воскресенья уровень воды составляет 1051 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка.

Хроника 30 марта – 21 апреля 2024 годаПаводок в России
Ишим Тюменская область
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