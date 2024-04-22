Эвакуация объявлена в двух населенных пунктах Тюменской области

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Заблаговременная эвакуация объявлена в понедельник утром в двух населенных пунктах Викуловского района Тюменской области из-за ситуации с паводком, сообщает информационный центр регионального правительства.

Отмечается, что из-за паводка эвакуируют жителей села Викулово (часть населенного пункта) и Чебаклей (весь населенный пункт).

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. Из-за разлива реки Ишим, по последним данным, подтоплено 98 жилых домов, а также 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.