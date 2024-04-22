Пожар на рынке в Астрахани потушен

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар на рынке в Астрахани, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону в понедельник.

"Ликвидация в 23:03 (22:03 мск). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что причина пожара устанавливается.

Сообщение о возгорании кровли торгового магазина и павильонов по улице Красная Набережная, 101 поступило в воскресенье в 19:24 по Москве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории рынка "Большие Исады" в Кировском районе города. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тыс. кв. метров.

По информации пресс-службы администрации Астрахани, специалисты городского аварийно-спасательного центра вывели из опасной зоны более 100 человек.

В ликвидации возгорания задействовали 90 специалистов и 21 единицу техники, сообщало МЧС.

По факту пожара прокуратура организовала проверку.