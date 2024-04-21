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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Кровля торговых павильонов загорелась в Астрахани

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание магазина и торговых павильонов в Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил кровлю магазина и торговых павильонов на площади 650 кв. метров.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, пожар произошел на территории рынка "Большие Исады" в Кировском районе города. Предварительно, пострадавших нет.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с пожаром в торговых павильонах.

МЧС Астрахань
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