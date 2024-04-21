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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Распространение огня на рынке в Астрахани удалось остановить

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Площадь пожара, охватившего магазины и торговые павильоны на рынке в Астрахани, увеличилась почти в 2 раза, но распространение огня удалось остановить, сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели локализовали возгорание на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В свою очередь пресс-служба администрации Астрахани сообщает, что коммунальные службы, подведомственные городскому управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству, по просьбе регионального МЧС оказывают содействие в тушении пожара на рынке "Большие Исады".

"Спасателям городского аварийно-спасательного центра удалось вывести из опасной зоны более 100 человек", - говорится в сообщении.

На месте пожара проводится наращивание сил и средств.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории рынка "Большие Исады" в Кировском районе города. Предварительно, пострадавших нет. По факту пожара прокуратура организовала проверку.

МЧС Астрахань
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