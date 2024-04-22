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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

РКН заблокировал сайт "Репортеров без границ" в РФ из-за фейков об СВО

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ в России к сайту международной неправительственной организации "Репортеры без границ" из-за недостоверной общественно значимой информации (так называемых фейков) о специальной военной операции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к этому ресурсу в соответствии со статьей 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". На сайте было выявлено распространение фейков о специальной военной операции", - сказали в РКН.

Накануне стало известно о блокировке в РФ сайта организации. Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, в России ограничен доступ к ресурсу международной неправительственной организации "Репортеры без границ" - rsf.org. По чьему требованию происходит блокировка, указано не было.

Сайт в настоящее время не доступен в РФ, убедился корреспондент "Интерфакса".

Международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (франц. - Reporters sans frontieres; RSF), декларирующая своей миссией защиту свободной прессы, основана в 1985 году в Монпелье, центральный офис располагается в Париже. Организация ежегодно с 2002 года публикует на своем сайте Всемирный индекс свободы прессы.

РКН Роскомнадзор Репортеры без границ
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