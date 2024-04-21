Сайт "Репортёров без границ" заблокирован в РФ
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ в России к сайту международной неправительственной организации "Репортёры без границ", следует из данных ведомства.
Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, в России ограничен доступ к ресурсу международной неправительственной организации "Репортёры без границ" - rsf.org. По чьему требованию происходит блокировка, не указано.
Сайт в настоящее время не доступен в РФ, убедился корреспондент "Интерфакса". Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу РКН.
Международная некоммерческая организация "Репортёры без границ" (франц. - Reporters sans frontieres; RSF), декларирующая своей миссией защиту свободной прессы, основана в 1985 году в Монпелье, центральный офис располагается в Париже. Организация ежегодно с 2002 года публикует на своем сайте Всемирный индекс свободы прессы.