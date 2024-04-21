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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Сайт "Репортёров без границ" заблокирован в РФ

Сайт "Репортёров без границ" заблокирован в РФ
Плакат с акции протеста "Репортеров без границ". Архивное фото
Фото: Adam Berry/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ в России к сайту международной неправительственной организации "Репортёры без границ", следует из данных ведомства.

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, в России ограничен доступ к ресурсу международной неправительственной организации "Репортёры без границ" - rsf.org. По чьему требованию происходит блокировка, не указано.

Сайт в настоящее время не доступен в РФ, убедился корреспондент "Интерфакса". Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу РКН.

Международная некоммерческая организация "Репортёры без границ" (франц. - Reporters sans frontieres; RSF), декларирующая своей миссией защиту свободной прессы, основана в 1985 году в Монпелье, центральный офис располагается в Париже. Организация ежегодно с 2002 года публикует на своем сайте Всемирный индекс свободы прессы.

РКН Роскомнадзор Репортеры без границ
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