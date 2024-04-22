Защита обжалует приговор пресс-секретарю Meta Стоуну за оправдание терроризма

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Защита обжалует приговор пресс-секретарю корпорации Meta (внесена в реестр экстремистских организаций, ее деятельность в РФ запрещена), гражданину США Энди Стоуну, получившему шесть лет колонии заочно по обвинению в оправдании терроризма, сообщилаила "Интерфаксу" его адвокат Валентина Филиппенкова.

"Конечно, обжалую (приговор - ИФ). Я просила об оправдательном приговоре", - сказала агентству адвокат.

В понедельник Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил Стоуну шесть лет колонии общего режима заочно. Срок наказания Стоуну должен исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.