Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Защита обжалует приговор пресс-секретарю Meta Стоуну за оправдание терроризма

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Защита обжалует приговор пресс-секретарю корпорации Meta (внесена в реестр экстремистских организаций, ее деятельность в РФ запрещена), гражданину США Энди Стоуну, получившему шесть лет колонии заочно по обвинению в оправдании терроризма, сообщилаила "Интерфаксу" его адвокат Валентина Филиппенкова.

"Конечно, обжалую (приговор - ИФ). Я просила об оправдательном приговоре", - сказала агентству адвокат.

В понедельник Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил Стоуну шесть лет колонии общего режима заочно. Срок наказания Стоуну должен исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Энди Стоун Meta
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москалькова просит прокуроров проверить действия сотрудников колонии "Черный дельфин"

Москалькова просит прокуроров проверить действия сотрудников колонии "Черный дельфин"
Паводок в России

В Ишиме начался спад половодья

В Ишиме начался спад половодья

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии пресс-секретаря Meta

В МВД раскрыли обстоятельства задержания главы МЧС Чечни

Гособвинение просит приговорить к семи годам колонии заочно пресс-секретаря Meta

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США

РКН заблокировал сайт "Репортеров без границ" в РФ из-за фейков об СВО

Три человека погибли при пожаре на заводе в Воронеже

Паводок в России

В Оренбургской области остаются подтопленными 12 302 дома

В Оренбургской области остаются подтопленными 12 302 дома
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });