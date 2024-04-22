Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии пресс-секретаря Meta

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил шесть лет колонии общего режима заочно пресс-секретарю корпорации Meta (внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность в РФ запрещена), гражданину США Энди Стоуну по обвинению в оправдании терроризма, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующий приговор огласил судья Роман Кифоренко.

Срок наказания Стоуну должен исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Американец признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Также суд запретил Стоуну администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Рассмотрение дела продолжалось в ходе двух заседаний суда.

Во время прений сторон гособвинение просило суд назначить Стоуну семь лет колонии строгого режима без дополнительного наказания. Защита настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия в действиях Стоуна состава преступления.

Как заявили ранее в Генпрокуратуре РФ, в марте 2022 году пресс-секретарь Meta разместил на своей странице в Twitter (в настоящее время X - ИФ) публикацию, которая "оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции".

Следствием американцу также вменялись "публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти". Однако прокурор в суде попросил суд исключить это из обвинения.

В России Стоун объявлен в международный розыск и арестован заочно. Кроме того, Росфинмониторинг внес его в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с тем, решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

В настоящее время доступ к Facebook и Instagram на территории РФ ограничен.