Апелляционный суд 22 июля рассмотрит жалобу на приговор пресс-секретарю Meta

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд 22 июля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор пресс-секретарю корпорации Meta (В России внесена в реестр экстремистских организаций и запрезена), гражданину США Энди Стоуну, который заочно был приговорен к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 22 июля в 10:00", - сообщили в суде.

Защита Стоуна настаивает на оправдательном приговоре, говорила ранее адвокат Валентина Филиппенкова, представлявшая фигуранта в суде первой инстанции.

Второй Западный окружной военный суд 22 апреля 2024 года заочно приговорил Стоуна к шести годам колонии с запретом на администрирование интернет-ресурсов в течение четырех лет, признав его виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Срок наказания Стоуну будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Как заявляют в Генпрокуратуре России, в марте 2022 году Стоун выложил в микроблоге публикацию, которая "оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции". Также Стоуну вменяли "публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти", но уже в суде гособвинение попросило суд исключить это из обвинения.

В России Стоун объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Вместе с тем, решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.