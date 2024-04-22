АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина

Владимир Сорокин Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Издательство АСТ остановило продажи романа-антиутопии Владимира Сорокина "Наследие", а также книгу Майкла Каннингема "Дом на краю света" и "Комнаты Джованни" Джеймса Болдуина из-за обнаруженной в них экспертами ЛГБТ-пропаганды.

Эти книги были направлены в Экспертный центр при Российском книжном союзе, сказано в сообщении пресс-службы издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ (ст. 6.21. КоАП РФ) и должны быть изъяты из продажи", - сказано в сообщении. Речь идет, в том числе, об электронных версиях книг.

Роман-антиутопия "Наследие" Сорокина, завершающий трилогию о Докторе Гарине, вышел в издательстве АСТ в конце 2023 года. Первая книга трилогии - повесть "Метель" - вышла в 2010 году, вторая - роман "Доктор Гарин" - в 2021 году. В начале этого года СМИ со ссылкой на пресс-службу АСТ сообщали, что издательство направит роман на экспертизу после жалоб общественности.