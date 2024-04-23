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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Жителям трех сел в Тюменской области предложили эвакуироваться из-за паводка

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол в трех населенных пунктах Заводоуковского городского округа Тюменской области объявлена превентивная эвакуация, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

"Жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления. Эвакуация добровольная. С собой необходимо взять документы, лекарства, предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

Это касается жителей села Новолыбаево, поселка Гилево и деревни Пономарева.

Пункт временного размещения развернут в детском лагере имени Гагарина.

Ранее сообщалось, что река Тобол в селе Коркино Упоровского района поднялась за сутки на 144 см, до 714 см.

Хроника 30 марта – 23 апреля 2024 годаПаводок в России
Тобол Тюменская область
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