Река Иртыш в тюменском селе Демьянское за сутки поднялась более чем на метр

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Растет уровень в Иртыше, который протекает по территории Уватского района, самого северного в Тюменской области, сообщает районная администрация в своем телеграм-канале во вторник.

В частности, в селе Уват уровень в Иртыше за сутки повысился на 30 см, до 791 (критическая отметка 1285 см), в селе Демьянское - на 129 см, до 669 см (критическая отметка 1064 см).

Ранее сообщалось, что на реке на днях начался ледоход.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка.