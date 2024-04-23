Задержан еще один фигурант дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Луганске гражданина Украины, по данным спецслужбы причастного к покушению на жизнь бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.

"В Луганске задержан гражданин Украины, 1995 г.р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12.04.2024 в Москве по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка", - заявили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, в 2021 году задержанный "познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, 1995 г.р., которая после начала специальной военной операции выехала для проживания в Варшаву".

"По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля потерпевшего в июне 2023 года" вел видеонаблюдение по адресу проживания Прозорова, заявили в ЦОС. В апреле 2024 года задержанный перевел курьеру 10 000 рублей за доставку из Литвы в Россию средств поражения, закамуфлированных СБУ под косметику, которые были использованы при совершении преступления, сообщили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что задержанный "сознался в содеянном и сотрудничает со следствием".

Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, находящегося в собственности бывшего сотрудника СБУ Прозорова, который переехал в Россию, произошел 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Прозоров получил ранение, также были повреждены стоявшие рядом автомобили.

По данным ФСБ РФ, покушение было осуществлено агентом украинской спецслужбы по указанию руководителя ведомства Василия Малюка.

Взрывчатка, составляющие которой были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, были доставлены агенту СБУ в Москве через Польшу и Литву.

По делу, как следовало из сообщений ФСБ, были задержаны и арестованы два человека.

Прозоров был сотрудником СБУ с 1999 по 2018 год. В 2019 году на пресс-конференции в Москве Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH-17, и причастна к убийствам командиров Донецкой народной республики. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными спецслужбами.

В СБУ признали, что Прозоров действительно был их сотрудником, но отмечали, что его уволили по служебному несоответствию.