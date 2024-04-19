Арестован второй фигурант дела о подрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Ивана Пескаря – второго фигуранта уголовного дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в российской столице, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде.

"В отношении Пескаря судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня 2024 года", - проинформировали в суде.

Ему вменяется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Пескарь, по версии следствия, доставил в Москву компоненты взрывного устройства, использованного для подрыва автомобиля Прозорова.

Накануне суд арестовал Владимира Головченко – как считает следствие, исполнителя покушения.

Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, находящегося в собственности бывшего сотрудника СБУ Прозорова, который переехал в Россию, произошел 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Прозоров получил ранение, также были повреждены стоявшие рядом автомобили.

По данным ФСБ РФ, покушение было осуществлено агентом украинской спецслужбы по указанию руководителя ведомства Василия Малюка.

Взрывчатка, составляющие которой были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, были доставлены агенту СБУ в Москве через Польшу и Литву.

По делу, как следовало из сообщений ФСБ, были задержаны два человека.

Прозоров был сотрудником СБУ с 1999 по 2018 год. В 2019 году на пресс-конференции в Москве Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH-17, и причастна к убийствам командиров Донецкой народной республики. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными спецслужбами.

В СБУ признали, что Прозоров действительно был их сотрудником, но отмечали, что его уволили по служебному несоответствию.